PS5, sviluppatori entusiasti della velocità dell'SSD

A quanto pare qualcuno c'è che è entusiasta della velocità dell'SSD di PS5: gli sviluppatori. Purtroppo Mark Cerny durante la presentazione ufficiale dell'hardware della console, non è riuscito a far ben capire in cosa consista la vera novità dell'annunciata velocità di 5,5GB/sec dell'SSD, ma al suo posto ci hanno pensato alcuni sviluppatori a spiegarlo.



Ad esempio l'ex Insomniac Games James Cooper ha scritto: "In teoria, l'SSD di PS5 permetterà agli sviluppatori di preoccuparsi meno dello streaming dei livelli e della micro gestione della memoria, due fattori che portano via molto tempo nel ciclo di sviluppo e che sono fonte di molti bug. Ciò significa che potrebbe anche ridurre il crunch!"



L'ex Naughty Dog Andrew Maximov ha spiegato con degli esempi pratici i vantaggi che comporta una simile velocità di trasferimento dati per il rendering (potete vedere le immagini nel tweet pubblicato in fondo alla notizia). Anche Anthony Newman di Naughty Dog è entusiasta della novità, e ha parlato di rimozione di limiti che cambieranno il modo di progettare i videogiochi.



Meglio ancora ha fatto lo sviluppatore di Breakfall, JasoNsider, su Resetera, che ha spiegato con maggiore ricchezza di dettagli cosa dobbiamo attenderci. Secondo lui non bisogna sottovalutare la potenza della GPU, ma l'SSD permetterà di migliorare la resa grafica dei giochi per un motivo molto diverso. Molti l'hanno presa solo come una tecnologia per accelerare il caricamento dei giochi, ma in realtà sarà fondamentale per lo streaming, usati in modo particolare negli open world. Sostanzialmente i giochi attuali hanno degli asset giganteschi e ogni volta gli sviluppatori devono predire cosa far caricare al sistema. La velocità dell'SSD di PS5 rimuoverà questa necessità, o la limiterà enormemente, consentendo di caricare grandi quantità di dati in un batter d'occhio, senza doverli selezionare. Così facendo le scene avranno un maggior numero di dettagli. Secondo lui è ottimo anche l'SSD di Xbox Series X, ma quello di PS5 è un vero e proprio sogno.



Ovviamente a sfruttare la velocità dell'SSD di PS5 saranno soprattutto i titoli first party, che non dovranno adeguarsi al minimo denominatore comune, come sottolineato da Kurt Margenau di Naughty Dog.

