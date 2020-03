Pokémon GO: Raid sospesi per il Coronavirus, ma in Italia il blocco non funziona

Pokémon GO è un titolo mobile che spinge tutti i giocatori ad uscire di casa con il proprio smartphone android o dispositivo iOS alla mano: questo è un fatto. Un altro fatto: attualmente in Italia non si può uscire di casa, a causa della quarantena legata al Coronavirus. Gli sviluppatori di Niantic Labs hanno deciso di adoperarsi in tal senso, sospendendo i Raid Leggendari di Livello Cinque... ma non tutto sta funzionando come dovrebbe.

Riassumendo la questione, il blocco dei Raid di Pokémon GO in Italia non funziona. O meglio: non funziona adeguatamente al momento. Nella giornata di ieri moltissimi utenti hanno segnalato la presenza di Cobalion nei Raid Leggendari di Livello Cinque: il Pokémon Leggendario di Unima è appena tornato disponibile, ma non dovrebbe esserlo in Italia, così come in Corea, a causa ovviamente delle problematiche legate alla pandemia. E il blocco dei Raid nei prossimi mesi verrà presumibilmente esteso in tutto il mondo.

La presenza di Cobalion nei Raid di Pokémon GO è un problema, perché spinge i giocatori ad uscire di casa nonostante tutte le decisioni già prese dal governo italiano. Vi abbiamo già parlato del trentenne italiano andato a caccia di Pokémon e denunciato, e lo stesso scenario potrebbe verificarsi nuovamente nelle prossime ore. Anche oggi alcuni giocatori continuano a notare di tanto in tanto la presenza di leggendari nei Raid di Pokémon GO, che non dovrebbero essere lì dove sono.

Pokémon GO è cambiato per facilitare il gioco da casa, pertanto vi consigliamo di non uscire. Cobalion può infatti comunque essere ottenuto dalla Lega Lotte GO di Pokémon GO, una volta raggiunto il Livello Cinque, dagli incontri casuali ricompensa per le vittorie. Non è il caso di uscire e di contribuire alla diffusione del virus semplicemente per catturare dei mostriciattoli digitali, non trovate?