Trials of Mana, il provato della demo

Per gli appassionati di JRPG che hanno vissuto gli anni '90 e la transizione tra la generazione dei 16-bit e quella dei 32-bit, il 2020 deve essere un momento semplicemente surreale. Il 10 aprile uscirà Final Fantasy VII Remake e il 24 aprile, appena due settimane dopo, sarà la volta di un altro remake, Trials of Mana . Pubblicato in Giappone nel 1995, tra gli ultimi giochi a uscire per SNES, Seiken Densetsu 3 ha dovuto attendere quasi venticinque anni prima di essere localizzato per il mercato occidentale: è successo l'anno scorso, finalmente, quando Square Enix ha portato anche nel resto del mondo la Collection of Mana per Switch che riuniva i primi tre titoli della serie. Trials of Mana non è il primo Seiken Densetsu a rivivere in 3D, ma è il primo remake della serie su cui Square Enix pare aver investito un budget consistente dopo il discutibile trattamento riservato ai precedenti Adventures of Mana e Secret of Mana: abbiamo giocato la demo e non vediamo l'ora di proseguire la nostra partita col codice definitivo.

Il sistema di combattimento

La demo di Trials of Mana pesa circa 5 GB e rappresenta una fetta del gioco finale, per la precisione il prologo. Anzi, i prologhi, perché la prima cosa che dovrete fare dopo aver visto l'introduzione e aver superato la schermata iniziale, sarà scegliere tre personaggi nel roster formato da sei protagonisti in totale. Il primo personaggio che sceglierete sarà l'eroe o l'eroina della storia: le vicende si svolgeranno principalmente dal suo punto di vista e comincerete l'avventura nei suoi panni. Ogni personaggio inizia in uno scenario diverso e la schermata di selezione serve a darvi qualche dettaglio in più sul cast, per esempio le specializzazioni in combattimento. Il secondo e il terzo personaggio che sceglierete diventeranno invece i vostri compagni di viaggio: il protagonista o la protagonista li incontrerà in alcuni momenti predeterminati della storia e formerà una squadra con loro. L'inizio e la fine della sceneggiatura, insomma, dipendono dal personaggio principale che avete scelto, mentre lo sviluppo è pressapoco lo stesso per tutti.

C'è da dire che i sei protagonisti condividono più o meno gli stessi obiettivi a coppie: Duran e Angela, per esempio, hanno un conto in sospeso con lo stesso avversario, il micidiale Crimson Wizard. Per la nostra partita su Switch abbiamo scelto Duran come protagonista: è un giovane guerriero del regno di Valsena che, rimasto orfano, ha giurato di diventare un grande spadaccino. Una notte, durante il suo turno di guardia, Duran non riesce a fermare l'intrusione del Crimson Wizard. Completamente annientato, il nostro eroe si imbarca in un viaggio per diventare più forte e riscattare il proprio onore. Abbiamo scelto Angela come secondo personaggio perché le coppie legate dalla stessa storyline hanno un maggior numero di interazioni e dialoghi che approfondiscono il racconto e delineano meglio i loro caratteri. Il Crimson Wizard è infatti il consigliere della regina di Altena, la madre di Angela: quest'ultima è fuggita per un soffio quando sua madre e lo stregone hanno cercato di sacrificarla per lanciare un potente incantesimo e conquistare il resto del mondo.

Abbiamo quindi cominciato con Duran e nel giro di un'oretta abbiamo incontrato Angela e poi Charlotte: non avendo scelto quest'ultima come terzo personaggio, abbiamo affrontato il primo boss in due e poco dopo si è conclusa la demo. Il salvataggio fortunatamente si può importare nella versione finale del gioco, facendoci riprendere esattamente dal punto in cui avevamo lasciato l'avventura: Trials of Mana salva automaticamente, ma è possibile anche usare le statue distribuite generosamente nelle varie mappe per salvare la partita e rigenerare HP e MP. Il ritmo e la qualità della scrittura hanno alti e bassi, ma ciò è dovuto al fatto che Trials of Mana rispetta fedelmente il titolo originale del 1995 per SNES e all'epoca tutte queste variabili erano decisamente fuori dal comune. La serie, comunque, non è mai stata famosa per la sua narrativa, più astratta e simile a una favola che al canovaccio di un JRPG vero e proprio: non aspettatevi una storia da Final Fantasy ma un'avventura più semplice che tuttavia non disdegna momenti estremamente coinvolgenti.

Il gameplay era il punto di forza nel 1995 e sembra proprio esserlo anche in questo remake. La demo ovviamente mostra solo l'inizio del gioco, quando le capacità dei personaggi sono ancora estremamente limitate, ma abbiamo potuto constatare la semplicità e la bontà del sistema di combattimento completamente action che ha guadagnato parecchia dinamicità con l'introduzione di alcune interessanti meccaniche. Trials of Mana è praticamente un hack'n'slash in terza persona: quando incontriamo i nemici negli scenari, in punti prefissati, lo scontro inizia senza intermezzi o caricamenti. Un tasto ci permette di attaccare normalmente mentre un altro ci fa sferrare gli attacchi potenti; questi ultimi, che possono essere anche caricati, hanno una duplice utilità poiché infrangono le eventuali barriere che proteggono i bersagli e in più fanno comparire dei cristalli che, una volta raccolti, andranno a caricare un indicatore. Raggiunta il 100% della carica, possiamo utilizzare una combinazione di tasti per scagliare un attacco cinematico potentissimo che cambia a seconda del personaggio utilizzato. Tra l'altro basta premere un tasto per assumere il controllo degli altri membri del gruppo.

Il sistema di combattimento è semplice e reattivo. La capriola consente di schivare i colpi dei nemici e di uscire velocemente dai campi rossi che telegrafano gli attacchi in arrivo, mentre il salto ci permette di raggiungere i nemici volanti e colpirli per farli cadere a terra. Ovviamente è possibile concatenare attacchi normali e potenti in semplici combo che possono anche respingere i bersagli o colpire intere aree. Alcuni personaggi hanno anche accesso a colpi speciali o incantesimi che consumano MP e che si imparano progredendo nella storia o aumentando di livello. Ogni level up garantisce infatti alcuni punti che possiamo distribuire nelle statistiche dei singoli eroi per sbloccare nuovi bonus e abilità speciali. In questo modo, Square Enix ha modernizzato le meccaniche dell'originale senza snaturarlo e il risultato, a fine demo, ci è sembrato davvero convincente.