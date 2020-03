Pokémon GO: Cobalion Shiny disponibile, come trovarlo nelle Lotte GO

Il Pokémon Leggendario Cobalion è tornato su Pokémon GO: non si faceva vedere da diversi mesi. Questa dunque è un'occasione preziosa per tutti gli Allenatori del titolo mobile targato Niantic Labs, che potranno aggiungerlo alla propria collezione e registrarlo nel PokéDex. Vi spiegheremo come fare, con la nostra guida.

Cobalion torna su Pokémon GO, e per la prima volta in assoluto debutta anche Cobalion Shiny all'interno dell'app: trovate una sua immagine in calce a questo articolo, realizzata dai colleghi di Pokémon GO Raid Italia. Ma come trovare Cobalion, se in questo momento l'Italia è in quarantena? Per contrastare la diffusione dell'epidemia di Coronavirus, adesso è più facile giocare a Pokémon GO da casa, con modifiche introdotte dagli sviluppatori proprio per evitare che i giocatori escano. Ad esempio, tutti i Raid Leggendari di Livello Cinque sono stati sospesi fino a data da destinarsi.

C'è anche un lato negativo in questa faccenda: adesso Cobalion sarà disponibile nella Lega Lotte GO di Pokémon GO, come ricompensa speciale. Sarà sufficiente aver raggiunto almeno il Rango 4 nella classifica, vincendo alcune competizioni. Da quel momento in poi, la ricompensa degli incontri speciali di Pokémon potrà consistere anche in Cobalion, e se sarete particolarmente fortunati in Cobalion Shiny o cromatico. Qualcosa del genere era già accaduto con Darkrai nelle scorse settimane.

Dunque per catturare Cobalion su Pokémon GO non dovrete utilizzare le Premier Ball dei Raid, ma potrete fare affidamento su tutto il vostro inventario, bacche comprese. La cattura dell'esemplare shiny dovrebbe comunque essere garantita al 100%.