Call of Duty 2020, ambientazione rivelata? Ecco dove si svolgerà la storia

L'ambientazione di Call of Duty 2020 è stata rivelata da un leaker: stando a queste informazioni, la storia del gioco si svolgerà nel passato, fra la guerra del Vietnam e il periodo della guerra fredda.



La fonte della notizia è piuttosto affidabile: si tratta della stessa persona che ha fornito di recente valide anticipazioni su Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone, con un ampio curriculum per quanto concerne il franchise in generale.



Fra i dettagli annunciati da TheGamingRevolution spiccano anche il ritorno delle cure manuali per il ripristino dell'energia vitale, degli Operatori e naturalmente degli Zombie, a cui verrà dedicata una tradizionale modalità.



Non è la prima volta che si parla di un setting del genere per il prossimo Call of Duty: un altro leaker aveva già parlato del ritorno al Vietnam con una campagna che coprirà 40 anni di eventi.



Nello specifico: "Stando a queste informazioni, Call of Duty: Black Ops 5 (che però potrebbe chiamarsi anche semplicemente Call of Duty: Black Ops) sarà ambientato durante il periodo della guerra fredda e coprirà un arco temporale di 40 anni, includendo i conflitti che hanno avuto luogo in Corea e Vietnam."



TheGamingRevolution ha infine pubblicato un paio di clip che dovrebbero richiamare situazioni presenti in Call of Duty 2020. La sua anticipazione si concretizzerà? Lo scopriremo solo nelle prossime settimane.