Fortnite, Aggiornamento 12.20: tutte le nuove skin scoperte dai dataminer

Come probabilmente saprete se avete giocato a Fortnite nelle ultime ventiquattro ore, gli sviluppatori di Epic Games hanno recentemente rilasciato il nuovo Aggiornamento 12.20. Sì esatto, quello che ha introdotto gli elicotteri nel mondo di gioco. E anche tante nuove skin, solo che attualmente sono nascoste nei file del download.

Lo hanno scoperto da poco i soliti leaker e dataminer di Fortnite Capitolo 2, all'interno dell'Aggiornamento 11.20. Per l'esattezza ci sono almeno undici Skin "visibili", mentre altre potrebbero anche essere state nascoste da Epic Games all'interno dei file criptati. Questi costumi presentano una rarità che va dal Non Comune all'Epico, ma non c'è neppure un set Leggendario. Meglio per le tasche degli utenti, ovviamente: una Skin di Fortnite può costare infatti 8, 12, 15 oppure 20 euro, a seconda della rarità dell'oggetto.

L'immagine qui di seguito riportata mostra tutte le nuove Skin di Fortnite Capitolo 2, contenute all'interno dei file di gioco dell'Aggiornamento 11.20. Verranno rilasciate in questi giorni da Epic Games come al solito nel negozio, uno dopo l'altra, e costeranno tutti una certa somma di V-buck (ma non di denaro reale).

A proposito, sapevate che attualmente i giocatori italiani stanno giocando così tanto a Fortnite da congestionare la rete italiana, a causa del Coronavirus?