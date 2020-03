Fortnite, elicotteri in arrivo con l'Aggiornamento 12.20: ecco come funzionano

A quanto pare i tanto vociferati elicotteri arriveranno davvero su Fortnite Capitolo 2, e forse già nella giornata di oggi martedì 17 marzo 2020. Stando ai leaker e dataminer del Battle Royale di Epic Games, saranno disponibili una volta terminata la manutenzione dell'Aggiornamento 12.20.

L'Aggiornamento 12.20 di Fortnite Capitolo 2 è attualmente in fase di rilascio, e sarà disponibile a breve su tutte le piattaforme di gioco. La principale novità consisterà, è ormai probabile al 99%, negli elicotteri: un nuovo mezzo di trasporto che verranno utilizzati non solo in alcune modalità di gioco a tempo limitato inedite, ma anche come spostamento più rapido all'interno della mappa di gioco di Epic Games.

Conosciamo attualmente i primi dettagli circa gli elicotteri di Fortnite: saranno in grado di fare fuoco sui nemici, e potranno ospitare contemporaneamente quattro giocatori. E possiamo anche mostrarvi una loro prima immagine, anche se l'aspetto definitivo in partita potrebbe più o meno variare.

Come funzionano gli elicotteri di Fortnite? Hanno bisogno di carburante? Utilizzano uno sprint simile a quello dei motoscafi? Per rispondere a queste domande avremo bisogno di vederli in azione, una volta che i server di gioco saranno tornati online.

This is how the Helicopter is going to look like! pic.twitter.com/GZh29jerJT — ShiinaBR - Fortnite Leaks (@ShiinaBR) March 17, 2020