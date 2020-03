One Piece, la Peggiore Generazione sta per tornare nel capitolo 975 del manga?

Con l'arrivo del capitolo 975 del manga, previsto per la fine di questa settimana, nell'opera di Eiichiro Oda potrebbe tornare anche alla ribalta la Peggiore Generazione. O meglio, alcuni e precisi membri di questo gruppo di pirati di One Piece, tutto particolare. Sì, con Rufy Cappello di Paglia tra di loro, naturalmente.

Vi consigliamo di interrompere qui la lettura se non avete ancora dato un'occhiata al capitolo 974 del manga di One Piece, ora disponibile gratuitamente e legalmente su Manga Plus, tra l'altro. Ma, se invece un'occhiata gliel'avete data, saprete già cosa viene mostrato nella scena finale: un gruppo composto da Eustass Kidd, Monkey D. Rufy e Trafalgar D. Water Law. Gli stessi personaggi che forse, nel prossimo capitolo, torneranno ufficialmente alla ribalta nell'opera, ora che finalmente il corposissimo flashback su Kozuki Oden si è concluso.

Non è ancora chiaro quali saranno le loro azioni, ma è probabile che questi tre esponenti della Peggiore Generazione metteranno a soqquadro le forze di Kaido, Orochi e Big Mom, fino a sfide direttamente gli imperatori. O comunque verrà a crearsi un'alleanza che contrapporrà gli alleati dell'arco narrativo di Wano e i due nemici principali della saga.

La Peggiore Generazione di One Piece è stata mostrata per la rima volta presso l'arcipelago Sabaody, ed è composta da diversi pirati giovani che hanno completato la prima parte della Rotta Maggiore... spesso finendo nei principali conflitti di interesse del vecchio e nuovo mondo. Una volta pubblicato il capitolo 975 del manga di One Piece (domenica 22 marzo 2020) conosceremo finalmente la verità.