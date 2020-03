Vodafone, internet non funziona: i disservizi di rete di oggi 17 marzo 2020

Nel momento in cui scriviamo segnalazioni provenienti da tutta Italia sembrano confermare enormi problemi per la rete e linea di Vodafone Italia, uno dei principali operatori italiani. Nel dettaglio, internet non funziona: e non si è ancora capito per quale motivo.

I problemi alla rete di Vodafone Italia sono cominciati attorno alle 10:30 della mattinata di oggi, martedì 17 marzo 2020. Non è chiaro per quanto proseguiranno ancora, ma siamo certi che Vodafone sia al lavoro per risolvere tutti i malfunzionamenti. A causa della pandemia del Coronavirus, gli italiani sono attualmente costretti alla quarantena: problemi di rete sono stati segnalati negli scorsi giorni in tutto il paese, anche su reti di altri operatori. Probabilmente per adesso quella di Vodafone ha ceduto.

Vi terremo aggiornati non appena la situazione tornerà alla normalità, nel frattempo dovrete fare affidamento alla vostra rete mobile (ammesso che anche quella non sia targata Vodafone) oppure potete sempre leggere un bel libro, tecnologia che funziona completamente offline.