Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 17/3/2020

Le offerte Amazon di oggi includono un iPhone 11 Pro a meno di mille euro, il Samsung Galaxy A71 a un prezzo sempre più basso e un paio di periferiche particolari a partire dal kit con mouse e tastiera wireless Logitech per arrivare alla tastiera da gioco Corsair K63, disponibile anche in bundle con una lapboard dalle dimensioni contenute ma dalla qualità elevata. Si parla invece di SSD NVMe, invece, con il Western Digital Black SN750, un drive a stato solido decisamente veloce.



Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce anche la fruizione di Music Unlimited, Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.