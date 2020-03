War Tortoise 2, la recensione

La formula dello sparatutto sviluppato da Foursaken Media non si discosta più di tanto dagli esordi, nel senso che il nostro compito, in sella a un'enorme tartaruga da guerra, sarà sempre quello di spostare il mirino dell'arma e bersagliare tutti i nemici che cercano di avvicinarsi nell'ambito di una serie di ondate sempre più fitte e numerose, arricchite dalla presenza di enormi boss. Sono due le novità sostanziali: la prima risiede in un approccio territoriale molto interessante, con vari obiettivi piazzati su di una mappa e l'obbligo di raggiungerli mentre continuiamo imperterriti a combattere, cercando una volta arrivati di consolidare la postazione o partire subito per una nuova zona; la seconda è rappresentata da un comparto tecnico decisamente migliorato, che rende l'impatto visivo dell'esperienza molto più accattivante.

La recensione di War Tortoise 2 ci catapulta in un mondo decisamente diverso da quello che conosciamo, in cui gli esseri umani si sono estinti per lasciare il posto a un inaspettato step evolutivo in cui sono gli animali a dominare il pianeta. Non parliamo tuttavia di bestie, bensì di qualcosa di diverso: roditori antropomorfi, criceti e tartarughe che hanno formato un'alleanza e che combattono insieme una guerra sfiancante contro orde di insetti giganti e altre creature spaventose.

Gameplay e struttura

Esattamente come nel primo episodio, in War Tortoise 2 avremo a che fare con controlli touch molto semplici e immediati, gestibili tramite un solo dito sullo schermo per spostare il mirino e dare modo al sistema di attivare il fuoco automatico.



La tartaruga su cui ci troviamo si muove da sola una volta impostate le coordinate, dunque tutto ciò che dovremo fare sarà difenderla dall'avanzata di una quantità enorme di nemici, suddivisi in svariate tipologie differenti: dai ragni alle lucciole, dai rospi ai troll.

Nel bel mezzo dell'azione potremo richiamare un menu e spendere il denaro guadagnato con le varie eliminazioni per sbloccare potenziamenti che strizzano l'occhio ai MOBA e che consentono non solo di aumentare l'efficacia dei nostri colpi, la resistenza del "veicolo" o modificare l'arma principale, ma anche mandare in campo truppe di terra con equipaggiamenti anch'essi migliorabili, in grado di farsi valere e sfoltire le fila nemiche.



In caso di difficoltà ci si può accampare per qualche minuto e recuperare energia oppure utilizzare la valuta pregiata, che il gioco elargisce in maniera relativamente generosa, per ottenere una rapida iniezione di salute e continuare imperterriti la propria avanzata. Al game over potremo inoltre contare su "continua" limitati oppure dar vita a una nuova generazione ricominciando dalla base ma conservando molti degli upgrade ottenuti fino a quel momento.

I limiti dell'esperienza sono esattamente quelli che caratterizzavano anche l'originale War Tortoise; dunque, oltre agli inevitabili (ma non stringenti) meccanismi freemium parliamo principalmente di un senso di ripetitività che può insorgere abbastanza in fretta, specie se vi dedicate al gioco in maniera continuativa e non estemporanea.



Purtroppo le musiche non migliorano la situazione, visto che anch'esse tendono a ripetersi: una maggiore varietà della colonna sonora avrebbe senz'altro aiutato. È tuttavia il caso di ribadire l'ottimo lavoro svolto sotto il profilo tecnico: tra la grafica di questo sequel e quella del primo capitolo c'è davvero una bella differenza.