Assassin's Creed: Odyssey, nuovo aggiornamento e nuovi costumi per l'action di Ubisoft

Assassin's Creed: Odyssey ha ricevuto un po' a sorpresa un nuovo aggiornamento del peso di 4GB contenente nuovi costumi per i due protagonisti ispirati allo stile di Ezio Auditore e tanti bug-fix.



Dopo un anno intero di supporto di Assassin's Creed Odyssey, coronato da due massicce espansioni e dalla modalità Discovery Tour, pensavamo che Ubisoft avesse pensionato la sua avventura open world ambientata nella Grecia antica.



Ma evidentemente non è così. Con una mossa a sorpresa, infatti, il publisher transalpino non solo ha pubblicato una nuova patch 1.5.3 da 4GB in grado di sistemare alcuni dei problemi più fastidiosi che affliggevano il gioco (come il pop-up che chiedeva di tornare al menù principale per installare i nuovi contenuti), ma ha anche aggiunto due nuovi costumi per Kassandra e Alexios, i due protagonisti del gioco.



Il set, chiamato Ezio Roman Set, renderà molto più moderni i costumi dei due protagonisti. Come sbloccarlo, però? Il Community Manager del gioco non ha voluto svelarlo attraverso Reddit, lasciando quindi pensare che si tratti di un qualcosa di speciale. Ha rimandato, infatti, l'annuncio "ai giorni che verranno," senza specificare altro, se non mostrando un'immagine molto evocativa del nuovo costume.



Di cosa si tratterà? Un evento cross-game? L'annuncio del nuovo capitolo? Semplicemente un modo per riportare i giocatori sui server? Sono aperte le scommesse.