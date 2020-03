Dragon Ball Super, Beerus sconfigge il Coronavirus in questo sketch

Qualcuno tra voi lettori potrebbe trovarlo un disegno di cattivo gusto, ma del resto ambasciator non porta pena: non lo abbiamo disegnato noi, questo Beerus che sconfigge il Coronavirus di Dragon Ball Super. Si avete capito bene, una certa persona (e non chiunque) ha scomodato direttamente un dio della distruzione per fermare una pandemia altrettanto catastrofica nel mondo reale.

Questa persona è Toshio Yoshitaka, screenwriter che ha già lavorato all'anime di Dragon Ball Super, specificamente con una certa attenzione per la serie di Dragon Ball Super. Ora, non c'è alcun intento sarcastico: molto semplicemente Toshio vuole smorzare un po' la tensione sfruttando un franchise, quello di Akira Toriyama, davvero amato dal pubblico, e non solo giovanile. Facendo sapere che, se esistesse e potesse farlo, Lord Beerus (Bills nell'adattamento italiano) sarebbe lieto di annientare alla radice il Coronavirus.

Qui di seguito trovate lo sketch in questione, con un la sua bella immagine. Comunque, Dragon Ball Super è uno di quei tanti manga gratis messi a disposizione come anti-noia dal Coronavirus, quindi un certo senso sta davvero "aiutando" in questo periodo tutt'altro che roseo per molti paesi del mondo, Italia compresa.

I will eradication coronavirus👊 pic.twitter.com/yANOleL83Y — Yoshitaka (@toshio916) 12 marzo 2020