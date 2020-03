Pokémon GO, Raid EX cancellati per il Coronavirus: ma c’è il rimborso

Non è un buon periodo per un titolo mobile come Pokémon GO, tutto basato sull'uscire di casa, sull'incontrarsi con altri giocatori e sul cooperare insieme nella cattura dei mostriciattoli tascabili. Il Coronavirus è ormai una pandemia globale e (almeno in Italia) esige la quarantena. Cosa accade ai Raid EX dunque, i cui inviti sono già stati invitati nell'ultimo mese?

Presto detto: in alcuni paesi, Italia compresa, i Raid EX di Pokémon GO sono stati logicamente cancellati da Niantic Labs, per evitare che i giocatori escano di casa attirati dalla possibilità di catturare Pokémon estremamente rari, come Mewtwo. Gli stessi giocatori, però, non sono stati lasciati a mani vuote: Niantic Labs ha previsto infatti un rimborso, che viene consegnato il giorno stesso in cui avrebbe dovuto tenersi il Raid EX specifico.

Questo rimborso per i Raid EX cancellati attualmente ammonta a 50.000 unità di polvere di stelle, con l'aggiunta di ben cinque biglietti Raid Premium. Considerate che un singolo biglietto premium ha un costo di 100 PokéMonete nel negozio (all'incirca un euro cadauno), quindi torneranno decisamente utili a pandemia conclusa. È probabile che lo stesso rimborso continuerà ad essere assegnato nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, per i futuri Raid EX cancellati causa Coronavirus.

A proposito, sapevate che proprio a causa del Covid-19 e della quarantena, adesso giocare da casa a Pokémon GO è diventato molto più facile? Niantic Labs, questo va detto, è subito corsa ai ripari proponendo bonus e modifiche tanti giusti quanto interessanti.