iliad: 5 milioni di clienti nel 2019, i risultati incredibili dell'operatore

Nella mattinata di oggi, martedì 17 marzo 2020, iliad condiviso alcuni dettagli importantissimi circa i risultati raggiunti nel settore, e nel nostro paese, nel corso del 2019. Per esempio è stata raggiunta la cifra record di 5 milioni di clienti.

Nel corso del 2019, i clienti italiani di iliad sono aumentati di altri 2,4 milioni, con 740.000 clienti solo nell'ultimo trimestre del 2019. Dunque la cifra totale di coloro che sono passati a iliad sin dal suo lancio sul mercato nella primavera del 2018 ammonta ora a 5 milioni. I ricavi totali ottenuti nel nostro paese sono invece di 427 milioni di euro. A margine vale la pena annotare come iliad abbia garantito 10GB di chiamate internazionali per iliad Voce in occasione del Coronavirus.

L'operatore attualmente continua ad investire sulla propria rete proprietaria, che lo svincolerà definitivamente dalla concorrenza. In Italia iliad possiede ora in totale 4000 antenne, 2500 delle quali installate nel corso de 2019; entro la fine del 2020 si punta ai 5000 siti attivi, in grado di generare 1,5 miliardi di ricavi nel breve periodo. Le antenne installate dovranno raggiungere una cifra compresa tra le 10.000 e le 12.000 unità entro la fine del 2024.

Di recente c'è anche un altro operatore, questa volta italiano, ad essere nato sul modello di iliad, puntando dunque su una offerta mensile a basto costo, tanti GIGA nel pacchetto di abbonamento e sulla trasparenza verso i clienti: si tratta di Very Mobile, con la prima offerta da 30GB mensili a 4,99 euro.