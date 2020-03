Very Mobile: 30GB, SMS e minuti a 4,99 euro, ultimo giorno per attivare l'offerta

Piccola proroga dal nuovo operatore virtuale Very Mobile: oggi lunedì 16 marzo 2020 è l'ultimo giorno utile per attivare l'offerta principale lanciata sul mercato nelle scorse settimane, la Very 4.99 per i nuovi clienti. Vediamo dunque brevemente i dettagli che dovete conoscere.

Very 4.99 e la principale e attualmente unica offerta di Very Mobile: propone minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, SMS altrettanto illimitati verso tutti, poi ancora 30 GIGA di internet in 2G, 3G e 4G su rete WINDTRE con velocità massima di 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Il prezzo di abbonamento mensile per questa prima offerta di Very Mobile è pari a 4,99 euro, ma chiaramente per un periodo limitato di tempo. Periodo limitato che termina ufficialmente oggi, dunque vi restano poche ore per decidere se sottoscrivere o meno l'offerta; avrete di tempo fino alle 23:59 del 16 marzo 2020.

La SIM Very Mobile e l'attivazione del servizio vengono proposte a 25 euro, scontati 5 per alcuni clienti che provengono da iliad, Kena Mobile, Ho Mobile, FastWeb e un folto numero di operatori virtuali e semivirtuali. Very Mobile non è neppure l'ultima novità legata agli operatori Wind e Tre, che di recente hanno dato vita all'operatore unico WINDTRE.