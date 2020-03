Control, data d'uscita del DLC The Foundation in video, prima su PS4 e PC, poi su Xbox One

Remedy e 505 Games hanno pubblicato un video per annunciare la data d'uscita del DLC The Foundation per l'action Control: il 26 marzo su PC e PS4, e il 25 giugno su Xbox One. Non è chiaro come mai la versione per la console di Microsoft esca con un ritardo così forte rispetto alle altre. Comunque sia The Foundation svilupperà ulteriormente la trama del gioco, aggiungendo missioni e introducendo nuove abilità e nuovi nemici.



L'espansione The Foundation scaverà ancora più a fondo nella storia della Oldest House. Jesse è stata informata dal Consiglio che sta avvenendo qualcosa di strano nel sottosuolo della Oldest House.



Una struttura misteriosa, il Monolito, è stata danneggiata e il Piano Astrale è riuscito a penetrare le fondamenta della Oldest House.



Se Jesse non trova il modo di porre fine a tutto questo, l'intera Oldest House, incluso il Bureau, saranno perduti.



The Foundation sarà scaricato automaticamente se avete acquistato l'edizione Digital Deluxe di Control per PlayStation 4. Altrimenti è possibile ricevere il DLC come parte del Season Pass da 24,99€, disponibile per tutte le piattaforme, che comprende anche AWE, il DLC successivo previsto per la fine dell'estate 2020. I DLC sono anche acquistabili singolarmente per 14,99€.



Control è un'avventura in stile sandbox, in cui il gameplay assume un ruolo fondamentale nell'esperienza di gioco, richiedendo al giocatore di padroneggiare una combinazione di poteri soprannaturali, equipaggiamenti modificabili e ambienti di gioco reattivi, impreziositi da effetti visivamente sbalorditivi ottenuti grazie all'uso del motore proprietario Northlight di Remedy e alla meticolosa implementazione della tecnologia ray tracing con GeForce RTX di NVIDIA.