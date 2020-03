Giochi Nintendo Switch, Animal Crossing: New Horizons e i titoli della settimana del 16 marzo 2020

Comincia una nuova settimana, e mai come in questo momento storico potrebbe alleviare un po' (almeno un po') la tensione dare un'occhiata a tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch. Diversi titoli approderanno sulla console ibrida targata Nintendo a partire da oggi, lunedì 16 marzo 2020. Il più importante dei quali, inutile prendersi in giro, è Animal Crossing: New Horizons.

Animal Crossing: New Horizons approderà su Nintendo Switch questo venerdì 20 marzo 2020. "Goditi una vita pacifica e rilassata all'insegna della creatività e del fascino mentre ti rimbocchi le maniche per rendere la tua nuova vita proprio come la vuoi tu. Raccogli risorse e usale per creare quello che vuoi, da comodità a utili strumenti. Asseconda la tua passione per il giardinaggio interagendo con fiori e alberi in modi nuovi. Crea una dimora perfetta dove le regole di cosa va dentro e cosa fuori non valgono più".

Vi abbiamo già offerto moltissimi articoli a tema Animal Crossing: New Horizons, per esempio vi abbiamo parlato della storia della serie, e anche degli episodi spinoff e delle curiosità di Animal Crossing. Adesso l'attesa sta finalmente per finire, e non possiamo dunque dirvi altro che una cosa: restate in attesa della nostra recensione, che non tarderà ad arrivare.

Tra gli altri giochi in uscita su Nintendo Switch della settimana annotiamo almeno la presenza di TT Isle of Man 2: Ride on the Edge (data di lancio attuale: 19 marzo 2020) e della collection La-Mulana 1 & 2 (arriverà su Nintendo Switch il 20 marzo 2020).

Qui di seguito vi riportiamo in un pratico elenco tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch della settimana del 16 marzo 2020, con rispettiva data di lancio. Acquisterete qualcosa in particolare? Fatecelo sapere nel campo dedicato ai commenti di questo articolo.