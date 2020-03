Fortnite Aggiornamento 12.20: server offline per manutenzione programmata di Epic Games

Nel momento in cui scriviamo non riuscirete più ad accedere a Fortnite Capitolo 2, a prescindere dalla modalità di gioco selezionata (Salva il Mondo, Battaglia Reale, Modalità Creativa). Nulla di strano: è cominciata infatti la manutenzione programmata degli sviluppatori di Epic Games, finalizzata all'Aggiornamento 12.20.

L'Aggiornamento 12.20 di Fortnite Capitolo 2 arriva infatti oggi, martedì 17 marzo 2020. La manutenzione è cominciata proprio ora, e proseguirà presumibilmente almeno per tutta la prossima ora; i server di gioco resteranno dunque offline per un po', ma si potrà di certo tornare a giocare verso l'ora di pranzo, e forse anche un prima. Ovviamente dovrete mettere in download il nuovo Aggiornamento 12.20 su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, smartphone android e dispositivi iOS (in quest'ultimo caso sarà disponibile solo dopo l'approvazione da parte di Apple).

Contenuti ed informazioni circa l'Aggiornamento 12.20 di Fortnite Capitolo 2 sono attualmente avvolti nel mistero, ma maggiori dettagli emergeranno nei prossimi minuti grazie alla puntuale azione di dataminer e leaker del Battle Royale di Epic Games. E noi vi terremo aggiornati, ovviamente. Siamo sicuri che emergeranno nuove armi e skin mai viste prima dai file di gioco. Perché non approfittate di questo tempo libero per dare un'occhiata ai cosplay di Fortnite realizzati con gatti veri?