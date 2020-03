Fortnite, giocatori usano gatti veri per realizzare il cosplay della Skin Miaoscolo

Momento di follia a tema Fortnite Battaglia Reale e i suoi giocatori. Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 ha introdotto la Skin di un gatto, Miaoscolo (Meowscles in lingua inglese), nerboruto, muscolosissimo, e con una tenera faccina felina a completare l'opera. L'amore dei fan li ha spinti a realizzare cosplay a tema.

E qui subentra la follia: per ottenere una realizzazione tecnica semplicemente perfetta e credibile, i cosplayer hanno deciso di utilizzare gatti veri. Fondamentalmente vestendosi alla buona e poi "inserendo" il proprio micio domestico sulla parte superiore del vestito, nel disperato tentativo di riprodurre con fedeltà Miaoscolo. Non ci credete? Guardate un po' queste immagini. E subito dopo, giacché ci siete, correte a completare le sfide di Fortnite della Settimana 4.