GTA 6, ambientazione rivelata da un DLC di Grand Theft Auto Online?

GTA 6 vanterà un'ambientazione che include Vice City e alcune zone del Messico, stando a quanto riportato da un utente che ha trovato specifici riferimenti nel nuovo DLC di Grand Theft Auto Online.



Nello specifico, il pacchetto di GTA Online con le corse di auto a ruote scoperte include un particolare circuito, Height of Society, che sembra riprodurre la mappa che va da Vice City a Chicago e la zona dei Grandi Laghi.



Certo, si tratta di una teoria molto suggestiva, senz'altro da prendere con le pinze, che tuttavia un noto leaker presente nei forum di GTA sembra aver rilanciato in qualche modo. Ironicamente o meno? Difficile dirlo.



Stando alle ultime voci, le città di Grand Theft Auto VI includeranno appunto Vice City, Chicago, Città del Messico e la possibile presenza di Las Venturas in un flashback del passato.



Tuttavia è chiaro che si tratta di informazioni ben distanti dall'ufficialità, che continueranno a spuntare da qui all'effettiva presentazione del gioco da parte di Rockstar Games.



Anche per cercare di fare un po' di ordine su GTA 6, abbiamo raccolto le teorie che ci piacciono e quelle di cui abbiamo paura in uno speciale.