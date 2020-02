GTA Online, arrivano le corse di auto a ruote scoperte: Formula Uno per le strade di Los Santos

GTA Online sta per ottenere un interessante aggiornamento con l'aggiunta delle corse tra auto a ruote scoperte, cosa che apre la possibilità di utilizzare macchine da corsa in stile Formula Uno per le strade della città.



Rockstar Games ha pubblicato un nuovo trailer di presentazione per questo particolare contenuto aggiuntivo, nel quale è possibile vedere cosa possiamo aspettarci dall'arrivo di questo particolare add-on per il comparto multiplayer di GTA 5.



Questa settimana, dunque, possiamo dedicarci all'evento Open Wheel Racing, che consente di ottenere due auto di tale categoria, a quanto pare caratterizzate da un design simile a quello delle Formula Uno degli anni 90, in particolare la Progen PR4, che ricorda abbastanza da vicino la celebre McLaren MP4/6 di Ayrton Senna.



Sarà possibile peraltro applicare nuove aggiunte e migliorare le componenti dell'auto, modificando motore e alettoni, oltre a modificare la livrea. Sembra peraltro che le corse prevedano anche l'utilizzo del sistema KERS, oltre ad apportare sette nuovi tracciati cittadini, che trasformano dunque le strade della città in vere e proprie piste ad alta velocità, con tutto quello che ne può conseguire nel classico stile GTA.



GTA Online ha dimostrato ancora di essere un grande motore per i profitti di Rockstar Games e Take Two, come ha dimostrato il recente record tra micro-transazioni e giocatori, in particolare durante le feste natalizie scorse.