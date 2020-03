Call of Duty: Warzone, un video mostra cosa succede a sfottere gli avversari

Call of Duty: Warzone è senz'altro il battle royale del momento e vanta un'utenza molto variegata, come dimostra il breve video in calce, che illustra come non sia saggio mettersi a sfottere gli avversari durante la partita.



"Mi ero allontanato per tirare fuori la pizza dal forno, e quando sono tornato i miei amici al microfono mi hanno detto che alcuni giocatori mi stavano teabaggando (non dobbiamo spiegarvi cosa significa, vero? NdR) e trollando nel mio nascondiglio", ha scritto un giocatore di Call of Duty: Warzone.



Presi alla sprovvista dall'improvvisa reazione dell'utente, i tre giocatori sono andati completamente nel panico e non hanno saputo reagire al fuoco, venendo eliminati nel giro di pochi secondi.



L'inevitabile mix di utenti più esperti e completi newbie è una delle caratteristiche del battle royale prodotto da Activision, che poche ore fa ha raggiunto quota 15 milioni di giocatori in 3 giorni, superando per velocità Fortnite e Apex Legends.



Anche a voi sono capitate situazioni del genere giocando con Call of Duty: Warzone? Quali sono state le più divertenti?