App Store VS Coronavirus, il rigido regolamento di Apple per approvare le applicazioni

Apple ha deciso di accettare l'arrivo di applicazioni contro il Coronavirus all'interno dell'App Store, il suo negozio digitale disponibile su iPhone e iPad. Tuttavia è subito entrata in vigore una regolamentazione estremamente rigida e selettiva; e in un momento di pandemia globale, del resto, non poteva essere diversamente.

App Store VS Coronavirus dunque, ma solo per le applicazioni che supereranno l'approvazione del rigido regolamento di Apple. Per evitare disinformazione e problemi, Google Play Store ha inferto un ban a tutte le App del Coronavirus, indistintamente. Apple sta cercando invece di controllare maggiormente l'arrivo di nuovi software, così da selezionare quelli meritevoli e realmente utili. Nei fatti verranno approvate le app provenienti da organizzazioni governative, società finalizzate alla prevenzione della salute, compagnie con adeguate credenziali, istituzioni mediche ed educative.

Niente applicazioni finalizzate al gaming o all'intrattenimento a tema Coronavirus, dunque; l'analisi delle app sottoposte, inoltre, sarà rigidissima. "L'App Store deve sempre restare un posto sicuro e credibile, per gli utenti intenzionati a mettere in download le nostre applicazioni" ha dichiarato Apple; "ciò assume un significato molto specifico soprattutto nella situazione in cui ci troviamo, con il mondo che combatte la pandemia del COVID-19".