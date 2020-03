Epic Games, Cubic Motion acquisita: la compagnia lavorò a God of War e Hellblade: Senua's Sacrifice

La conferma arriva giusto in queste ore: Epic Games, società sviluppatrice di Fortnite e in possesso dell'Unreal Engine, ha completato l'acquisizione di Cubic Motion. Si tratta del team che lavorò, a suo tempo, a God of War e Hellblade: Senua's Sacrifice.

Cubic Motion è una compagnia di animazioni facciali e ha nel proprio portfolio titoli davvero importanti all'attivo, i più recenti dei quali God of War e Hellblade: Senua's Sacrifice. Adesso la loro tecnologia verrà inserita nella suite di strumenti di Epic Games, cioè nell'Unreal Engine, potenziandone le possibilità nello sviluppo dei titoli futuri. Chissà che in qualche modo, in prospettiva, non si stia pensando a nuovi filmati per Fortnite Battaglia Reale.

Il vincolo non dovrebbe rivelarsi troppo stringente, almeno per il momento. Epic Games ha già dichiarato che attualmente la tecnologia di Cubic Motion non diventerà proprietaria di Unreal Engine; inoltre tutti i dipendenti della stessa manterranno i propri posti di lavoro durante la transizione, ed Epic Games continuerà a lavorare con gli altri partner, attualmente impegnati in vari progetti. Se Cubic Motion verrà sfruttato appieno, dunque, non sarà nell'immediato probabilmente. Tutto ciò non dovrebbe compromettere neppure il lancio del sequel di Hellblade: Senua's Sacrifice.