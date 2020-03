Suicide Squad di Rocksteady Studios includerà microtransazioni da gioco servizio?

Suicide Squad, o comunque quello che sarà il prossimo gioco di Rocksteady Studios, potrebbe includere microtransazioni e una struttura in stile gioco servizio, stando a un curriculum spuntato online.



Il senior product manager in questione sostiene infatti di aver lavorato all'interno di vari team di sviluppo di Warner Bros. Interactive Entertainment, fra cui appunto Rocksteady Studios, il cui nuovo gioco potrebbe essere presentato a maggio.



Quali erano le sue mansioni? Ottimizzare la monetizzazione digitale con un particolare focus sui consumabili, i durevoli e il merchandising dei giochi per console. Lavoro che, a quanto pare, ha svolto in maniera eccellente.



In particolare, questa persona si vanta di aver introdotto la prima valuta virtuale videoludica di Warner Bros. in Injustice 2, aumentando di 5 milioni di dollari le entrate per acquisto di consumabili.



Avete presente le tanto criticate microtransazioni de La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra? Hanno contribuito ad aggiungere 8 milioni di dollari extra alle entrate del gioco di Monolith Productions.



Esiste dunque una concreta possibilità che il nuovo titolo di Rocksteady Studios includa un sistema del genere, si spera di tipo accessorio e non legato effettivamente alla progressione nel gioco.