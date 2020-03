Call of duty: Warzone - Guida alla modalità Malloppo

La modalità di gioco Malloppo di Call of duty: Warzone pone l'accento sulla raccolta di valuta in-match disseminata sulla mappa. Guadagnerete denaro per svolgere varie attività e ne perderete ogni volta che morirete. La squadra con il maggior numero di soldi al termine della partita vincerà. Ecco una rapida guida con i dettagli più importanti da sapere. Depositate i contanti per sicurezza La modalità Malloppo offre modi per depositare i vostri soldi guadagnati tanto duramente in modo che nessuno possa rubarli. L'Helipad per il deposito contanti e il pallone per deposito contanti sono i modi per farlo, ma usarli attiverà un fumogeno che avvertirà gli altri giocatori. Nessun gas per la modalità bottino A differenza della modalità Battle Royale, non ci sono meccaniche Gas nella modalità Malloppo, che consentirà ed incentiverà la vostra squadra ad esplorare la mappa come meglio crediate per ottenere più denaro possibile.

Accumulate più denaro dell'altra squadra per ottenere la vittoria La squadra che totalizzerà il maggior bottino al termine della partita sarà la vincitrice del round. Prima che ciò possa succedere però, ci sono un mucchio di cose da fare per tenere alta l'attenzione durante il match.

Eventi chiave

Bottino raggiunto Descrizione 200k(ogni squadra) La posizione generale della squadra in vantaggio è sempre

visibile sulla minimappa 300k(ogni squadra) Sblocca l'helipad deposito contanti 1 milione(ogni squadra) Attiva un round bonus ( Frenzy)



Raggiungere il milione per sbloccare il round bonus

Qualsiasi squadra raggiunga la grandissima quantità di 1 milione in denaro, sia esso depositato o trasportato da una delle vostre unità, attiverà un round bonus di 2 minuti denominato Frenzy, potendo continuare così ad accumulare denaro mettendo un po' di pepe alla competizione, con il vincitore decretato solo alla fine del bonus.

La prima squadra che raggiunge il milione depositerà automaticamente il denaro

Se farete parte della squadra che raggiungerà per prima la cifra di 1 milione in cash, nel momento in cui partirà la modalità Frenzy, il vostro denaro sarà automaticamente depositato. Questo vi permetterà di avere un cuscinetto protettivo durante i 2 minuti di round bonus, avendo un discreto vantaggio sulle altre squadre.

Come guadagnare e depositare denaro nella modalità Bottino Metodo Descrizione Uccidere giocatori Uccidere altri giocatori vi fornirà

parte del loro denaro Casse supporto Le casse di supporto sono più abbondanti nella

modalità bottino e conterranno denaro Denaro sparso Denaro sarà posizionato ovunque sul terreno

di gioco, liberamente raccoglibile Contratti Portare a termine i contratti vi fornirà denaro

diviso equamente fra i componenti del gruppo Drop di denaro Periodicamente, aerei di supporto vi lasceranno mucchi di denaro,

fate attenzione alla minimappa per la posizione Rapine Le banke di Verdansk contengono moltissimo denaro,

ma attenzione, il loro sistema di allarme avviserà

gli altri giocatori che state cercando di rapinarle Elicotteri neri Appariranno soltanto durante il round bonus e

spareranno a vista, ma buttarli giù

vi garantirà una grande quantità di denaro



Il denaro è posizionato su tutta la mappa di gioco, quindi l'esplorazione è la migliore maniera per ottenerlo. Cercate luoghi chiusi e con entrate ed uscite controllabili, per collezionarlo in santa pace.



Le squadre in vantaggio saranno sempre visibili nella minimappa

Un'icona a forma di corvo sarà sempre visibile nel luogo della squadra che è in vantaggio ogni volta che una squadra raggiungerà i 200k soldi. Invece le 2 squadre con più cash non depositato saranno evidenziate con un'icona a forma di borsello. Sfruttate queste indicazioni per trarre imboscate o per stanare le squadre che stanno vincendo.

Fate attenzione ad un altro indicatore fondamentale, il cerchio che appare intorno a queste squadre nella minimappa. Infatti è fondamentale per capire se hanno poco denaro (cerchio più grande) o molto (cerchio piccolo). Usate questo particolare per pianificare accuratamente l'attacco, e soprattutto se ne vale la pena. Ricordatevi anche che ogni volta che utilizzerete un Helipad o un pallone, avvertirete le altre squadre della vostra posizione attivando un fumogeno. State sempre in allerta finché il denaro non è al sicuro.