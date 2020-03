Okami 2 PlatinumGames lo stava sviluppando, ma è stato cancellato

Anni fa PlatinumGames stava sviluppando Okami 2, ma il progetto è stato cancellato in modo brusco. Ad affermarlo è l'insider Dusk Golem, noto per essere molto affidabile, che ne ha parlato in due post su Twitter, fornendo qualche dettaglio sulla faccenda, ma senza allargarsi troppo.



Stando a quanto ha scritto, lo sviluppo di Okami 2 è stato burrascoso, al punto da portare alla rottura delle parti coinvolte. Dusk Golem non fa nomi in questo caso, ma non è difficile immaginare che, oltre a PlatinumGames, ci fosse di mezzo Capcom, che detiene la proprietà intellettuale di Okami. "Ci furono dei drammi e dei ponti crollarono, quindi è probabile che sia morto e sepolto (Okami 2 ndr) tranne nel caso in cui cambi la situazione." Ha dichiarato Dusk Golem



Secondo lui comunque è proprio PlatinumGames che non vuole più lavorarci sopra dopo quello che è successo. A questo punto siamo curiosissimi di sapere cosa, anche se immaginiamo che non verremo esauditi nella nostra richiesta.



PlatinumGames di suo è in piena salute e sta sviluppando molti nuovi progetti, di cui uno ancora misterioso (il nuovo NieR?). Dusk Golem ha fatto invece discutere per le sue rivelazioni sullo sviluppo di un nuovo Silent Hill e sulle vendite di Death Stranding.

Here comes the gut punch. Okami 2 was in development a few years ago, but it was scrapped & probably will never happen because of a soured relationship between certain parties. There was some drama & burned bridges, so it's probably buried and dead unless something changes there. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 14, 2020