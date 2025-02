Smettete subito di giocare a Okami su Nintendo Wii! Il suo creatore non vuole

Okami è un gioco amatissimo da uno zoccolo duro di appassionati. Sin dal suo arrivo su PlayStation 2 ha saputo attirare gli sguardi per la bellezza della sua grafica e ha continuato a stupire arrivando su Nintendo Wii . Se ancora oggi possedete questa versione, fate attenzione però, non provate nemmeno ad avviarla. Il creatore del videogioco non vuole che lo facciate.

La versione Nintendo Wii di Okami

Bisogna ricordare che Okami è stato originariamente sviluppato da Clover Studio per la PS2, con Kamiya come director. Il gioco è stato pubblicato nel 2006, mentre la versione per Wii è uscita due anni dopo. Quest'ultima è stata curata dallo studio statunitense Ready at Dawn e prevedeva che i giocatori utilizzassero le funzioni di puntatore del telecomando Wii per le funzioni del pennello celeste del gioco, invece dello stick analogico sinistro della PS2.

Lo staff di Ready at Dawn ha parlato in passato delle difficoltà incontrate nel portare la versione PS2 su Wii - si dice che il team sia "partito da zero risorse" e abbia dovuto fare un reverse engineering del gioco - e Kamiya non sembra essere soddisfatto dei risultati. Recentemente un follower ha inviato a Kamiya un messaggio su Twitter, dicendogli di aver iniziato a giocare a Okami HD su PC. Il follower ha chiesto a Kamiya se gli consigliava di giocare alla versione per Wii o di continuare a giocare alla versione per PC.

"La versione Wii non è l'originale", ha risposto Kamiya. "Io ho realizzato la versione per PS2. Se volete giocarci ora, la versione migliore è quella in HD. Personalmente, non voglio che giochiate alla versione Wii".

Ricordiamo infine che il seguito di Okami è stato annunciato.