Quando scopriremo novità sul seguito di Okami? Il director dice la propria

Capcom ha fatto vari annunci ai The Game Awards 2024, ma probabilmente per molti appassionati di videogiochi di vecchia data uno dei più sorprendenti è stato quello del seguito di Okami. Non sappiamo molto del videogioco, ma è stato detto che il director del gioco originale - Hideki Kamiya - tornerà a dirigere lo sviluppo del sequel con un nuovo studio, Clovers.

Kamiya ha pubblicato un messaggio per i fan sul sito ufficiale di Clovers, in cui afferma che l'annuncio del sequel di Okami e la presentazione di Clovers il mese scorso sono stati "solo l'inizio", e che Capcom è "determinata a darvi notizie ancora più eccitanti il prima possibile".