Capcom vuole riattivare "le IP dormienti": Okami e Onimusha sono solo l'inizio?

Capcom ha stupito un po' tutti, durante i The Game Awards 2024, svelando due suoi nuovi progetto: Onimusha Way of the Sword e un seguito senza nome di Okami. La caratteristica di questi due titoli è che fanno "risorgere" due proprietà intellettuali della compagnia di Osaka, che da anni erano ferme nelle retrovie.

Possiamo considerare questa scelta di Capcom come un segnale che altri franchise "dormienti" torneranno in futuro? Sulla base di nuove dichiarazioni pare proprio di sì.