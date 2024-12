Stellar Blade si aggiorna per il Natale: vediamo la data di uscita, il nuovo costume, minigioco e non solo

Come sempre arriveranno nuovi costumi e altri contenuti per continuare a giocare al videogioco d'azione coreano. Vediamo cosa è stato condiviso tramite il PlayStation Blog.

Le novità introdotte con l'aggiornamento natalizio di Stellar Blade

Prima di tutto, Xion sarà addobbata a festa con un albero di Natale, decorazioni e luci colorate. Anche il Last Gulp è decorato a festa. Nel campo base, invece, ci saranno le canzoni Dawn (Winter) e Take me away: saranno canzoni rilassanti e romantiche.

Vi è poi un nuovo minigioco in Xion: dovremo prendere di mira dei tabelloni per ottenere dei premi. Non manca poi un nuovo costume per Eve, un vestito come sempre molto leggero sempre a tema natalizio. Si aggiunge poi un costume per Adam, che avrà l'aspetto di un uomo che sta sulle spalle di un Babbo Natale. Persino il Drone avrà un aspetto nuovo, con un costume che lo trasforma in Rudolph, la renna.

Se per caso però gli eventi natalizi non fanno per voi e volete godervi il gioco con lo stile regolare, senza orpelli che ne cambiano l'aspetto, potete semplicemente disattivare il tutto con una nuova opzione aggiunga alla sezione Gameplay delle impostazioni. Potete anche attivare lo stile degli eventi stagionali anche fuori dalla stagione. Lo stesso si può fare con i contenuti del DLC, se l'avete comprato ovviamente.

Ricordiamo infine che è disponibile la modalità fotografica di Stellar Blade.