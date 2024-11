La modalità fotografica di Stellar Blade è arriva in anticipo insieme ad altre novità

L'aggiornamento della modalità fotografica di Stellar Blade è stato rilasciato prima del previsto. Lo sviluppatore Shift Up aveva detto che la patch 1.009 del gioco sarebbe stata pubblicata oggi, 20 novembre, ma è stata rilasciata con varie ore di anticipo.

I dettagli sulle ultime novità gratuite per Stellar Blade

La modalità foto del gioco consente ai giocatori di mettere in posa la protagonista, Eve, di cambiarle il vestito e di aggiungere nuovi effetti visivi agli screenshot. L'aggiornamento aggiunge anche quattro nuovi abiti e un nuovo accessorio per Eve, oltre alla possibilità di rimuovere la coda di cavallo. È stato inoltre aggiunto il supporto alla sincronizzazione labiale per altre sei lingue (francese, spagnolo, italiano, tedesco, portoghese e spagnolo latinoamericano).

Inoltre, "le funzioni di correzione della mira automatica dei proiettili e di magnete per i proiettili sono state applicate all'abilità di morte istantanea", secondo le note della patch pubblicate su Twitter. Infine, questo aggiornamento aggiunge il supporto al DLC di Nier Automata, che ricordiamo è a pagamento.

Queste novità faranno felici i fan e probabilmente convinceranno alcune persone ad acquistare il videogioco, ora che sono arrivate una serie di novità promette. Attualmente il gioco è disponibile su Amazon Italia al prezzo che vedete qui sotto. In conclusione, se state invece aspettando la versione PC di Stellar Blade, da poco il team di sviluppo ha confermato un periodo di uscita. Secondo gli autori la versione computer sarà in grado di ottenere risultati superiori rispetto a quella console. Ricordiamo che Stellar Blade è al momento disponibile unicamente in versione PlayStation 5.