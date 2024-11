Che architettura AMD sarà usata con PS6? Un leaker condivide nuovi dettagli

PS5 Pro è stata distribuita e quindi è subito il momento di pensare al prossimo hardware di Sony: PlayStation 6. Non è ancora stato annunciato e ci vorranno anni prima che ciò avvenga, ma i rumor ovviamente non attendono. Secondo una nuova indiscrezione pubblicata su un forum cinese dal noto leaker di hardware zhangzhonghao, PS6 utilizzerà l'architettura GPU UDNA di nuova generazione di AMD all'interno della console.

Gli ultimi rumor di PS6

A settembre è stato riferito che PlayStation 6 avrebbe preferito AMD a Intel per preservare caratteristiche come la retrocompatibilità: non si tratta certamente di una sorpresa. Infine, è stato detto che anche la PlayStation portatile di Sony - anche questa non annunciata, badate bene - utilizzerà hardware AMD.

Un immaginaria nuova console di Sony, dalle linee un po' rigide

Ovviamente stiamo parlando unicamente di rumor, non di informazioni ufficiali, quindi prendete tutto con le pinze. Inoltre, mancano ancora anni prima dell'arrivo della prossima generazione console di Sony, quindi ci vorrà del tempo prima di poter ricevere informazioni direttamente dal produttore o che rumor più solidi possano confermare o smentire quanto indicato da questo report.

Nel frattempo, altri affermano anche che PS6 potrebbe essere prodotta in due modelli diversi.