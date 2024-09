PS6 potrebbe essere prodotta in due modelli diversi, secondo un noto leaker

KeplerL2, considerato un leaker piuttosto affidabile in ambito hardware, avendo anticipato diverse informazioni corrette in passato e anche qualcosa riguardante PS5 Pro prima della sua presentazione ufficiale, si è lanciato in una previsione anche per quanto riguarda PS6, che secondo le sue informazioni sarebbe prevista uscire in due modelli diversi.

Non ci sono ancora molti dettagli al riguardo, ma pare che per PlayStation 6 siano in sviluppo due SoC diversi, ovvero due System on Chip, i componenti principali che condensano CPU e GPU e che, nel caso siano differenti, potrebbero indicare l'esistenza di due console piuttosto diverse tra loro.

Kepler non sa dire, al momento, quale sia la situazione a cui punta Sony con questi due chip differenti, ma l'idea è che si tratti di due proposte parallele da immettere sul mercato, probabilmente a prezzi diversi.