Il director di Concord si dimette, il destino di Firewalk Studios è appeso alle decisioni di Sony

Non c'è ancora una comunicazione pubblica, ma secondo quanto riferito da Kotaku Ellis avrebbe comunicato allo staff la decisione di lasciare il suo ruolo di guida del team, assumendone uno di supporto, in attesa degli eventuali sviluppi sulla situazione dello studio.

Kotaku riporta in queste ore che Ryan Ellis , il director responsabile di Concord , si è dimesso in questi giorni, mentre l'interno team di Firewalk Studios si trova attualmente in un limbo, con il destino appeso alle prossime decisioni che prenderà Sony al riguardo.

In Firewalk Studios regna il pessimismo

Ellis è un veterano di Bungie, dove è stato creative director di Destiny 2. Ha poi lasciato il team nel 2017 per guidare lo sviluppo di Concord.

Sony al momento non ha risposto alle richieste di commentare la questione, dunque per il momento attendiamo eventuali comunicazioni ufficiali sulla situazione di Firewalk, che è parte integrante dei PlayStation Studios da quando è stato acquisito da Sony nel 2023, per una somma non resa nota pubblicamente.

"Ryan credeva profondamente in quel progetto e nell'unire i giocatori attraverso il divertimento", ha dichiarato un ex sviluppatore, che ha detto di aver sentito che Ellis aveva riversato molto di sé nel gioco, causandogli un sacco di stress.

"A prescindere dalle cose che si sarebbero potute fare in modo diverso durante lo sviluppo... è un uomo buono e pieno di cuore". Pare che il director si sia chiaramente molto abbattuto dopo il lancio di Concord, quando è diventato chiaro che il gioco sarebbe stato un colossale flop.

A fronte di una spesa non ben quantificata, ma che molti valutano sopra ai 100 milioni di dollari, Concord potrebbe aver venduto solo 25.000 copie al lancio, secondo alcune stime da parte di analisti, certificandolo come un notevole fallimento per Sony.

Non è ancora chiaro quale sarà il destino di Concord e a questo forse è legato anche quello del team Firewalk Studios: è possibile che il gioco venga recuperato e rilanciato nel prossimo periodo, magari come free-to-play, ma nel team al momento sembra regnare il pessimismo, in base a quanto riferito dalla fonte.

Secondo alcuni, pare che il team sia stato incoraggiato a presentare nuovi progetti da portare avanti, considerando che si tratta di uno studio formato da 150-170 dipendenti e rappresenta dunque una forza lavoro importante all'interno di PlayStation Studios. Nonché uno dei team dai costi maggiori, sempre secondo il report di Kotaku, cosa che potrebbe metterlo a rischio di possibili tagli di personale.