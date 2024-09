Minecraft Live annunciato per questo mese, ecco la data dell'evento dedicato alle novità del gioco Mojang

Il team Mojang ha annunciato la data in cui andrà in scena il nuovo Minecraft Live, lo Showcase digitale ufficiale del mondo di Minecraft, che in questo caso si terrà il 28 settembre e verrà trasmesso attraverso il sito ufficiale del gioco, YouTube e Twitch.

Come è stato riferito già in precedenza, il Minecraft Live di quest'anno sarà caratterizzato da alcune novità, in seguito ad alcune riorganizzazioni intraprese da Mojang per il gioco: tra quelle maggiori, è stato abilito il voto per introdurre il nuovo mob all'interno di Minecraft, cosa che seguirà dunque dinamiche diverse.

La votazione e quindi la decisione su quale mob introdurre nel gioco era infatti un elemento fondamentale nelle precedenti edizioni del Minecraft Live, ma la tradizione è stata definitivamente interrotta e la community sembra anche aver apprezzato la decisione.