Final Fantasy 16, Frostpunk 2, The Plucky Squire e altri sono su NVIDIA GeForce Now da oggi

NVIDIA ha annunciato le nuove introduzioni nel catalogo di GeForce Now per questa settimana, e si tratta di titoli di notevole interesse che vanno ad arricchire una lineup sempre più ampia, in questo caso con l'aggiunta di Final Fantasy 16, Frostpunk 2, The Plucky Squire e altri.

Come ogni giovedì, NVIDIA anche oggi ha aggiornato il catalogo di titoli giocabili in streaming attraverso il suo servizio in abbonamento, introducendo anche delle novità assolute uscite proprio in questi giorni, tra i quali i suddetti titoli.

Si tratta dunque di varie uscite al day one oltre ad alcuni recuperi di giochi già usciti in precedenza, con segnalazione anche delle piattaforme su cui questi sono disponibili al momento.