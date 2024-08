La prossima Xbox non sarà ibrida ma ci sarà anche un modello portatile: voci a ruota libera da un insider

Durante la recente puntata del podcast Xbox Two, il noto giornalista Jez Corden di Windows Central ha riferito alcune voci di corridoio sulla prossima Xbox, sul fatto che comprenderà probabilmente almeno due modelli con una console domestica e una Xbox portatile ma non sarà un'unica macchina ibrida.

Ovviamente vanno prese tutte come speculazioni senza alcun fondamento confermato, ma c'è da dire che Corden ha dimostrato in passato dei solidi agganci con Microsoft, dunque può essere considerato un insider con voce in capitolo per quanto riguarda le voci di corridoio su Xbox, cosa che ci porta a prendere in considerazione con curiosità anche queste affermazioni, pur specificando che si tratta solo di rumor selvaggi.

In sostanza, il giornalista ha risposto alle speculazioni sulla possibilità che la prossima Xbox possa essere una macchina ibrida sullo stile di Nintendo Switch smentendo tale possibilità e affermando piuttosto che ci potrebbero essere due modelli distinti di console.