Svelato il prezzo del DLC di Stellar Blade a tema NieR: Automata e quali contenuti include

Manca un giorno al lancio del DLC a pagamento di Stellar Blade a tema NieR: Automata , ma al momento Shift Up Games non ha ancora comunicato il prezzo di vendita di questo contenuto. Fortunatamente in nostro soccorso arriva PlayStation Game Size, account che spesso riporta informazioni relative al PlayStation Store scandagliando i dati nel backend della piattaforma.

Informazioni sui contenuti del DLC

Non è chiaro se questo incontro porterà a delle missioni o contenuti della storia a tema NieR: Automata, ma non dovremo attendere a lungo per saperlo con certezza. In compenso stando al post di PlayStation Game Size, il DLC includerà quattro costumi, un accessorio per il volto e tre acconciature per Eve, nonché una skin a testa per il drone, Adam e Lily.

Ricordiamo che sempre il 20 novembre, Stellar Blade riceverà anche un corposo aggiornamento con la modalità fotografica, varie migliorie e altri costumi bonus, in questo caso saranno gratuiti per tutti, a prescindere dall'acquisto del DLC crossover di NieR.