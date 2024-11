GCC Pokémon Pocket è un successo strepitoso: ha già fatto fare soldi a palate in tre settimane dal lancio

Sembra proprio che GCC Pokémon Pocket sia un (prevedibile) successo strepitoso dal punto di vista commerciale, con l'app che ha già fatto raggiungere dei volumi di vendite impressionanti, il tutto a solo tre settimane dal lancio, avvenuto alla fine di ottobre.

Non si tratta ancora di dati ufficiali, ma in base a quanto raccolto da AppMagic, pare che il gioco abbia raggiunto 100 milioni di dollari in queste tre settimane scarse di permanenza sul mercato dalla sua uscita, avvenuta il 30 ottobre scorso.

GCC Pokémon Pocket pare abbia raggiunto 12 milioni di dollari nei suoi primi quattro giorni, arrivando a 38,5 milioni di dollari nella prima settimana di disponibilità su iOS e Android.