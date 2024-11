Il DLC di NieR per Stellar Blade sarà a pagamento, ma il nuovo update avrà dei contenuti gratis per tutti

Il team di Shift-Up Games ha chiarito la questione con un post su X in risposta a una domanda di un utente, confermando che il DLC di NieR con i costumi di 2B, A2 ed Emil e altri contenuti a tema sarà a pagamento , mentre tutte le novità del prossimo aggiornamento saranno gratuite per tutti.

Le novità dell'aggiornamento gratuito di Stellar Blade

In particolare ricordiamo che l'update includerà la modalità fotografica, altri costumi per Eve (chiaramente non a tema NieR), la possibilità di scegliere canzoni specifiche tramite il giradischi negli accampamenti, l'accessorio Simbolo dell'Eredità e altri chicche, come l'aggiunta del lip-sync per il doppiaggio in italiano e altre lingue.

Ma quanto costa effettivamente il DLC di NieR di Stellar Blade? Ecco questo è un particolare ancora avvolto nel mistero e non sono state indicazioni precise da parte di Shift Up Games e anche sul PlayStation Store non è possibile trovare informazioni in merito. A questo punto è probabile che dovremo attendere il lancio, che ricordiamo è in programma per il 20 novembre.

Rimanendo in tema, Shift Up Games recentemente ha confermato il periodo di uscita della versione PC di Stellar Blade e si aspetta vendite persino superiori a quanto visto su PS5.