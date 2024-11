Dragon's Dogma 2 includerebbe riferimenti a una modalità multigiocatore con tanto di nome unico

Traducendo dal giapponese, il testo del file fa riferimento a una modalità multigiocatore specifica chiamata " Tower of the New Moon " (Torre della Luna Nuova).

Un nuovo datamine di Dragon's Dogma 2 avrebbe portato alla luce alcuni interessanti dettagli sui potenziali piani per il gioco di ruolo a mappa aperta. I file parlano infatti di una modalità multiplayer , che non è presente nel gioco.

Possiamo aspettarci l'arrivo del multigiocatore in Dragon's Dogma 2?

L'idea quindi è che il team abbia considerato l'idea di una modalità multigiocatore, durante lo sviluppo. In precedenza il director aveva pubblicamente spiegato perché, per necessità di design, il multiplayer non è presente nel videogioco, quindi suggeriamo di non considerare queste scoperte (sempre ammesso che siano corrette, si intende) come una conferma che una modalità online sia in arrivo.

Ricordiamo poi, per essere precisi, che tecnicamente Dragon's Dogma 2 (così come il precedente gioco) dispone di una funzione online, legata alle Pedine. Le Pedine sono NPC creati dal giocatore: ogni utente ha la propria Pedina che sale di livello e che in automatico viene caricata online e può essere "presa in prestito" (una copia, nessuno ci toglie la nostra Pedina). Questo ci fa ottenere ricompense. Noi possiamo ovvero prendere in prestito le Pedine di altri giocatori (un massimo di due, per una squadra totale di quattro personaggi noi compresi).

Questa funzione online, però, non è un vero multigiocatore, perché le Pedine vengono comunque gestite dall'intelligenza artificiale del videogioco. Diteci, vorreste la cooperativa in Dragon's Dogma 2?