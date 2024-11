Starfield supera un nuovo traguardo di giocatori: Bethesda festeggia facendovi un regalo

I dettagli sui risultati ottenuti da Starfield

Va precisato ovviamente che non parliamo di copie vendute, ma di numero di giocatori. In altre parole, sono calcolati anche gli utenti di Xbox Game Pass che hanno giocato a Starfield. Non ci è possibile sapere quanti di questi abbiano effettivamente giocato molto e quanti abbiano solo provato il gioco, ma la media di ore era più che positiva lo scorso anno.

Inoltre, va ricordato che Starifield aveva raggiunto 13 milioni di giocatori a dicembre 2023, quindi in realtà nel 2024 ha ottenuto "solo" altri due milioni di utenti. Probabilmente ha aiutato l'arrivo dei vari aggiornamenti così come del DLC a pagamento Shattered Space.

Bethesda scrive, in traduzione: "Grazie agli oltre 15 milioni di giocatori che si stanno avventurando tra le stelle di Starfield! Siamo entusiasti che così tanti di voi abbiano intrapreso questo viaggio con noi e apprezziamo il vostro feedback."

"Come regalo speciale ai nostri giocatori per il traguardo dei 15 milioni di giocatori, preparatevi a conquistare il terreno di pianeti inesplorati con il nuovissimo Deimog, l'ultima aggiunta alla linea di veicoli terrestri ad alte prestazioni di Starfield. Costruito per la velocità e la resistenza, il Deimog è dotato di un abitacolo completamente chiuso per proteggervi mentre sfrecciate attraverso paesaggi impervi. La sua eccezionale maneggevolezza consente di affrontare con facilità anche i terreni più difficili, mentre un potente lanciarazzi assicura che siate pronti ad affrontare qualsiasi minaccia, sia essa una fauna ostile o un gruppo di nemici. Scaricate gratuitamente il vostro Deimog oggi stesso dal menu Creazioni".