Starfield: 13 milioni di giocatori registrati, 40 ore di gioco in media per ognuno

Bethesda ha aggiornato un po' la situazione di Starfield pubblicando nuovi dati sulla quantità di giocatori registrati e le ore di gioco applicate: siamo ad oltre 13 milioni di giocatori e una media di 40 ore di gioco per ognuno.

Si tratta di numeri importanti, che certificano il successo di Starfield all'interno della community Xbox e PC, vista anche la grande quantità di ore di gioco registrate in media per ogni utente, che dimostrano come "l'engagement", diventato un indice di fondamentale importanza per Microsoft, sia decisamente alto.

Le vendite classiche raccontano infatti solo una parte della storia per un gioco lanciato al day one su Game Pass, con la casa di Redmond che ha spostato l'attenzione sulla capacità di coinvolgere e la quantità di tempo passato sui singoli titoli per verificare l'impatto che questi hanno sul pubblico.