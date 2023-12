Starfield, Bethesda lavora a 'nuovi modi per viaggiare': veicoli in arrivo nel 2024?

Starfield si è appena aggiornato con l'update 1.8.88, ma un messaggio del team collegato alle note della patch ha catturato l'attenzione, nel frattempo: parlando di prossimi aggiornamenti al gioco, Bethesda ha riferito di stare lavorando a "nuovi modi per viaggiare", facendo subito pensare a qualche modifica nei sistemi di volo, nel tanto vituperato viaggio rapido o addirittura all'arrivo di veicoli.

Prima di tutto, vediamo cosa ha scritto Bethesda: in un messaggio pubblicato in queste ore in risposta al thread ufficiale di Reddit dedicato all'update 1.8.88 disponibile oggi, il team ha riferito dei vari cambiamenti applicati con il nuovo aggiornamento, spiegando che continua a raccogliere feedback da parte degli utenti e di apprezzare molto queste segnalazioni.

Tra i prossimi elementi da aggiustare con aggiornamenti in arrivo all'inizio del 2024 ci sono questioni tecniche con sistemazioni a FSR3 e XeSS, che dovrebbero arrivare già subito all'inizio del 2024, in base a quanto riferito.