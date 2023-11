Starfield, Bethesda ha ancora 250 persone che lavorano al gioco

Giudizi controversi

Starfield e la fase esplorativa

Non c'è alcun dubbio che Starfield si ponga in questo momento come la produzione di punta per Microsoft e Bethesda, eppure le recensioni del gioco su Steam sono nella media e, in generale, l'accoglienza riservata al titolo è stata variabile.

Nonostante ciò, Starfield ha superato gli 11 milioni di giocatori e causato la miglior crescita di Game Pass in un giorno, dunque possiamo senz'altro considerare il progetto un grande successo.