RoboCop: Rogue City bene nei voti di Famitsu, ecco le recensioni

Peraltro anche l'accoglienza su Steam è stata super positiva per RoboCop: Rogue City , a dimostrazione di quanto fosse atteso lo sparatutto in prima persona ispirato alla saga cinematografica nata alla fine degli anni '80.

RoboCop: Rogue City ha ricevuto buoni voti sull'ultimo numero della rivista giapponese Famitsu : il tie-in firmato Teyon ha portato a casa quattro 8, per un totale di 32/40.

Gangs of Sherwood non convince

Uno spettacolare combattimento in Gangs of Sherwood

Meno bene è andata a Gangs of Sherwood, l'action shooter cooperativo ambientato in una versione dark fantasy del mito di Robin Hood, che ha rimediato due 8 e due 7 per un totale di 30/40, che su Famitsu è un punteggio ben poco entusiasmante.

Sembra proprio che i titoli ambientati in una reinterpretazione della Foresta di Sherwood non siano destinati a riscuotere grande successo, se pensiamo anche al PvPvE Hood: Outlaws & Legends, pubblicato nel 2021.