Cyberpunk 2077: Ultimate Edition annunciato ufficialmente con data d'uscita

L'esperienza completa di Cyberpunk 2077

In sostanza, si tratta dell'esperienza completa di Cyberpunk 2077 comprensiva del DLC Phantom Liberty, tutta contenuta in una singola soluzione e in arrivo all'inizio del mese prossimo. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition potrà essere acquistato sia in formato fisico, con le copertine che sono visibili anche nel tweet qui sotto, che in digitale.



Nel caso non abbiate dunque ancora acquistato il gioco di CD Projekt RED, questa è sicuramente l'occasione giusta, visto che si tratta della versione migliore possibile, raggiunta grazie anche a un notevole processo di miglioramento da parte degli sviluppatori.

L'Ultimate Edition presenta Cyberpunk 2077 nella sua versione più aggiornata, ovvero comprensiva del sostanzioso Update 2.0, oltre che dell'espansione Phantom Liberty distribuita in precedenza come DLC a pagamento. Per maggiori informazioni su quest'ultima, vi rimandiamo alla recensione dedicata, così come anche allo speciale sulle novità introdotte con l'Update 2.0.