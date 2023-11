Il case mid-tower Corsair 4000D Airflow Case ATX è in forte sconto su Amazon

Amazon continua imperterrita a offrire nuove promozioni nel mentre il Black Friday 2023 avanza e attendiamo l'arrivo del vero e proprio Venerdì Nero, che potrebbe riservare qualche sorpresa. Già ora però gli sconti sono moltissimi ed estremamente interessanti, con varie promozioni speciali che non dovremmo ignorare. Ad esempio, possiamo trovare il case mid-tower Corsair 4000D Airflow Case ATX. Lo sconto segnalato è del 42% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 128.90€. Il prezzo attuale è uno dei migliori di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il case mid-tower Corsair 4000D Airflow Case ATX ha un pannello in vetro temperato, un pannello anteriore con flusso d'aria elevato, un sistema di gestione dei cavi Rapidroute di Corsair ed è compatible con radiatori da 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm e 360 mm. Misura 45.29 x 23.01 x 46.61 cm.